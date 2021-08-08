Türkiye'de bir ilk. Yangın söndürme tankı Muğla orman yangınlarında

ALEVLERİN İÇERİSİDE KALIRSA KENDİNİ SÖNDÜREBİLİYOR

MUĞLA’DA İLK KEZ GÖRDÜK

TANK 250 KM. YOL GİDEBİLİYOR

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında ilk kez kırmızı itfaiye tankını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Alevlerin arasına girerek iş makinası gibi yol açarken aynı anda söndürme çalışması yapabilen ve 25 bin litre su taşıyan, 360 derecenin üstünde ısıya dayanıklı itfaiye tankı yangına müdahale etti.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Rusya’dan ithal edilen yangınla mücadele tanklarından ilki Muğla’nın Milas bölgesinde devam eden orman yangınında kullanıldı Milas’ın Bayır Köyü’ne indirilen yangın tankında bulunan üç kişilik ekibin dışarıdaki havadan etkilenmeden, yanan ormanın içine girip, hem yol açıp hem de su püskürtebildiği ve yangının tam ortasına girip müdahale edebildiği belirtildi.Köylülerin şaşkın bakışları arasında TIR’dan indirilerek yangın bölgesine giden yangın söndürme tankını üç kişilik ekibin kullandığı ve 25 bin litre su taşıma kapasitesi ile 360 derecenin üzerindeki ısıyı dayanıklı olduğu belirtildi. Alevlere müdahale sırasında tank eğer alevlerle çevrilirse, suyu kendi üstüne döküp, kendini soğutuyor. Önündeki ısıya dayanıklı camla ilerleyen tanklar herhangi bir nedenle ekibin tankı terk etmesinin ardından termal kameralar sayesinde uzaktan müdahale edlerek yangın söndürmeye devam edebiliyor. Bu cihazlar aynı zamanda insan gözüyle görülemeyen dumanlı yerlerden de görüntü alabiliyor.Tanktaki özel filtreleme sistemi, içerideki insanların kesinlikle dışarıdan etkilenmesini önlüyor.Ekip ayrıca özel kıyafetler giyerek de kendilerini doğrudan alevlere maruz kaldıklarında 15 saniye için koruyabiliyor.Alatepe Köyü eski Muhtarı Mehmet Atıcı “Köylülerimizle Bayır köyündeki yangına yardıma gittik, bu yangın söndürme tankı ile karşılaştık. Özelliklerini öğrendiğimizde şaşkına döndük sevindik. Bundan Türkiye’de onlarca olması gerek. Bu araçların eksikliğinden dolayı binlerce hektar ormanımız geleceğimiz kül oldu. Bu tür afetlerde teknolojiyi kullanmak zorundayız, bu tür müdahaleleler de insan gücü ne yazık ki yetersiz kalıyor” diye konuştu.Her bir tank tek bir depo yakıtla 250 kilometre yol alabiliyor, normal tekerlekli araçların gidemediği yerlere gidebiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman yangınlarıyla mücadele konusunda tüm yeni teknolojileri değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek “Yeşil doğaya ‘kırmızı tank gücü’ adını verdiğimiz bu projede ilk etapta satın aldığımız tankları, daha sonra savunma sanayimizle de işbirliği yaparak kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Yangın tanklarında tankın içindeki ekip, dışarıdaki havadan etkilenmeden, yanan ormanın içine girip, su püskürtebiliyor. Böylece yangının tam ortasına girip müdahale imkanı oluyor” demişti.