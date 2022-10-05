Vali Aydın Baruş çalışma ziyaretleri kapsamında merkez köylerimiz Bozanönü ve Yazısöğüt köylerinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.Ziyaretine Bozanönü köyünden başlayan Vali Baruş Bozanönü Camii avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi. Köy ziyaretlerinin amacının vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçları yerinde tespit etmek olduğunu kaydeden Vali Baruş “Bugün köyümüzde; Sizleri ziyaret etmek, muhtarımızdan ve sizlerden köyümüzün sorunlarını dinlemek için bulunuyoruz. Köyümüzde sizlerle birlikte olmaktan öncelikle mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz köylerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek, köylülerimiz ile hasbihal etmek ve vatandaşlarımızla idarede bulunan yetkililer arasındaki irtibatı daha güzel bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda bugün de Bozanönü köyümüzde inşallah sizlerle birlikte bir değerlendirme yaparak gerek sizin günlük hayatınızla ilgili gerekse köyün genel hayatıyla ilgili konuları görüşerek inşallah yararlı neticeler elde etmeye çalışacağız” dedi.Ardından köy okuluna geçen Vali Baruş burada öğrencilerle bir araya gelerek işlenen derse katıldı, öğrencilerle uzun süre sohbet etti.Vali Baruş köyün sağlık biriminde ve tadilat çalışması yapılan köy sosyal tesislerinde de incelemelerde bulundu.Buradan Yazısöğüt köyüne geçen Vali Baruş vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Buradaki konuşmasına köylerin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak başlayan Vali Baruş “Milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bütünlüğü söz konusu olduğunda Anadolu insanı her zaman devletinin yanında, devletiyle birlikte hareket eden bir anlayışa sahip. Vatandaşlarımız, vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunmasında fedakarca çalışıyor, gerektiğinde evladını millet için mücadele etmesi amacıyla cepheye gönderiyor, millet için seferber ediyor bu anlamda sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de vatandaşımızın bu anlayışının karşılığını ödemek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu bizler için bir görev. Bu fedakarlık anlayışı çerçevesinde vatandaşımıza yönelik hizmetlerde ne kadar emek versek, çaba sarf etsek azdır. İnşallah sizlerle birlikte bugün de yararlı bir görüşme yaparız ve köyümüzün karşı karşıya kalmış olduğu sorunlara biran önce çözüm getirmede neticeye varırız” dedi.Daha sonra Yazısöğüt İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş burada da öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla uzun süre okul hayatı ve gelecek planları hakkında sohbet ederek tüm öğrencilere başarılar diledi.Ziyaretlerde Vali Baruş’a; İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.