Aranan FETÖ Üyesi Isparta'da Yakalandı

FETÖ'den ihraç edildi. Ancak her yerde aranıyordu.
Polisler tarafından yakalandı.
Fetullahçı Terör örgütü paralel devlet yapılanması çerçevesinde 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan N.A isimli ihraç hakim,
Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalandı.
İhraç hakim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan N.A isimli ihraç hakim, sevk edildiği adliye makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.