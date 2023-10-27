Aranan FETÖ Üyesi Isparta'da Yakalandı

FETÖ'den ihraç edildi. Ancak her yerde aranıyordu.

Polisler tarafından yakalandı.

Fetullahçı Terör örgütü paralel devlet yapılanması çerçevesinde 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan N.A isimli ihraç hakim,

Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalandı.

İhraç hakim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan N.A isimli ihraç hakim, sevk edildiği adliye makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

