Evde Halı Silkelemenin Hapis Cezası Getirebileceğini Açıklayan Avukat: "Bir Komşunun Şikayeti Yeterli"
Ünlü avukat Erkan Yalçın, evinde halı silkeleyen kişilerin hapis cezası alabileceğini belirtti. Türk Ceza Kanunu'na göre, huzur bozmak ve başkasının malını kirletmek suç olarak kabul edilen halı silkelemenin 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getirebileceğini açıkladı. Apartmanlarda komşular arasında sıkça karşılaşılan bir durum olan halı silkeleme eyleminin, yönetim planında ya da kat malikleri kurulu kararı ile yasaklanmış olması durumunda para cezası ile cezalandırılabileceğini belirten Yalçın, komşuların sık sık halı silkeleyenleri savcılığa şikayet edebileceğini ve TCK'nın 123. ve 151. maddelerine göre suç duyurusunda bulunabileceklerini ifade etti.
Ünlü avukat Erkan Yalçın, evinde halı silkeleyen kişilerin hapis cezası alabileceğini belirtti. Türk Ceza Kanunu'na göre, huzur bozmak ve başkasının malını kirletmek suç olarak kabul edilen halı silkelemenin 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getirebileceğini açıkladı. Apartmanlarda komşular arasında sıkça karşılaşılan bir durum olan halı silkeleme eyleminin, yönetim planında ya da kat malikleri kurulu kararı ile yasaklanmış olması durumunda para cezası ile cezalandırılabileceğini belirten Yalçın, komşuların sık sık halı silkeleyenleri savcılığa şikayet edebileceğini ve TCK'nın 123. ve 151. maddelerine göre suç duyurusunda bulunabileceklerini ifade etti.