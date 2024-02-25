Sürücü, aldığı cezanın trajikomik bir olay olduğunu ifade ederek, hız sınırına uygun şekilde sağ şeritten geçtiğini ve cezanın keyfi olduğunu savundu. Önceki benzer durumlarda hakimliklerin çoğu cezaları iptal ettiğini belirten Çelebi, fahri trafik müfettişinin herhangi bir kanıtının olup olmadığını sorgulayarak, cezanın keyfi bir karar olduğunu düşündüğünü belirtti.







Samsun'da 27 yaşındaki sürücü Onur Çelebi, trafikte önündeki aracın sağından geçtiği gerekçesiyle bir fahri trafik müfettişi tarafından bin 506 TL ceza aldı. Cezayı haksız bulan Çelebi, olayı yargıya taşıyarak itirazda bulundu. Sol şeritte ilerleyen bir aracın yavaş gitmesi nedeniyle sağ şeritten geçtiğini belirten sürücü, bu durumu fark eden trafik müfettişi tarafından cezalandırıldı.