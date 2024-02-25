

Erdoğan’ın Emeklilere Açıklayacağı Seyyanen Zam Oranı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seçim öncesinde açıklayacağı seyyanen zam oranı belli oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre, seyyanen zam miktarı en fazla 4 bin TL civarında olabilir. Erdursun, beklentisinin mart ayının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm emeklilere geçerli olacak bir seyyanen zam açıklaması yapacağı yönünde olduğunu belirtti. Bu artış emekliler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanacak ve herkesin maaşına aynı şekilde yansıtılacak. Erdursun, eklenecek miktarın 4 bin TL'ye kadar olabileceğini ifade etti. Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 14 bin TL'ye çıkabilir.