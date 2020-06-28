KIZILDAĞ MİLLİ PARKI

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İLE ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞUNU İSPATLANDI

1993 yılında milli park ilan edilen Kızıldağ´da bulunan mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından da zengin olması nedeniyle astım ve kooah gibi rahatsızlıkları bulunanların en çok tercih ettiği yerlerden biri.Kızıldağ Milli Parkı, güneyinde Türkiye´nin 2. büyük gölü olan Beyşehir Gölünden esen güney rüzgarlar milli parka ulaşmakta. Bu nedenle bol oksijenli temiz havası parkın cazibesini artırıyor.Milli park içerisinde piknik alanları, karavan, kamp ve çadır alanları, olduğu gibi 7 kişinin kalabildiği bungalov evler ile konteynır evleri, sosyal tesisler ve 3 yıldızlı bir otel mevcut.Şifa bulmak için Kızıldağ Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler ise daha Kızıldağ’ın girişinden itibaren havası ile kendini gösterdiğini belirterek gelmedikleri yıl birkaç defa hastaneye giderek tedavi gördükleri, geldikleri yıllarda ise rahat bir yıl geçirdiklerini belirttiler.Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı Şarkikaraağaç’ı bir hazine olarak gördüklerini belirterek tüm vatandaşları şifalı Kızıldağ Milli Parkına davet etti.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk ile Isparta Şehir Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Canan Doğan´ın yürüttüğü, bir yıl süren projeden olumlu sonuçlar elde edildi.Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, bilimsel olarak yapılan çalışmada 15 gün süre Kızıldağ’da kalan hastalarda yüzde 70 iyileşme sağlandığı ve bir yıl boyunca atak geçirmediklerinin bilimsel olarak kanıtlandığını kaydetti.Milli, parkı Özellikle son dönemde akciğer rahatsızlıkları bulunanlar içinde İlaçsız tedavi merkezi olma yolunda her geçen gün kendisini bir adım öne çıkarıyor.