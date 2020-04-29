Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca, yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranının yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranının ise yüzde 74'ten yüzde 14'e gerilediğini açıkladı.
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı nedenlerini ve önemli detaylarını paylaşmak istiyorum.
TÜRKİYE YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKTI
Erken tedbir aldık, 83 milyon hep birlikte bir başarı elde ettik. Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.
Test uygulamamız sonuç verdi, filyasyonu da başarıyla uyguluyoruz. Hastanede tedavi olması gereken hiçbir kişiyi eve göndermedik.
ENTÜBEDE VEFAT ORANI YÜZDE 14'E GERİLEDİ
Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.
Önümüzdeki günler eski günlerin aynısı olmayacaktır. Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz bir başarı değildir. Günlük koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda halen virüsü taşıyan insanlar var.
NORMALLEŞME NE ZAMAN?
Mayıs ayı boyunca tedbirler devam edecek.
65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA HAKKI VERİLMESİ
65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini, dolaşmaları mümkün olabilir mi diye gündem oldu, bununla ilgili henüz net bir öneri gelmedi.
VİRÜS PİK YAPTI MI?
Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim ama bunun kalıcı olması önemli.
VAKALARIN YÜZDE 60'I İSTANBUL'DA
Vakalarımızın yüzde 60'a yakını İstanbul'da. İlave bir tedbir şu an önermiyoruz.
ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI
Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam sağlık çalışanı enfekte sayımız 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı ortalama yüzde 6,5'a yakın.