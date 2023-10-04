Benzin Fiyatlarında Büyük İndirim: Araç Sahipleri Bayram Edecek!

Türkiye'de araç sahipleri için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. 5 Ekim itibarıyla benzin fiyatlarında 2 lira 10 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 34 lira 60 kuruş civarına düşecek. Bu haber, vatandaşlar tarafından uzun süredir takip edilen Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından gelmiş olup, özellikle benzinli araç sahiplerini sevindirecek nitelikte.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. 4 Ekim 2023 tarihinde benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmamakta.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 lira seviyelerinde bulunurken, benzinin litresi ortalama 36.71 lira olarak satışa sunuluyor.

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na, ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle oluşan rakamı ödüyorlar. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Sonuç olarak, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler bu faktörlerin bir araya gelmesiyle şekilleniyor.