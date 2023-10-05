Antalya Ispartalılar Derneği, Festival Sonrası Teşekkür Ziyaretlerine Başladı

Tarih: 4 Ekim 2023

Antalya Ispartalılar Derneği Başkanı Gürkan Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri, Keçiborlu Senir Kasabası Belediye Başkanı Tayfun Borazancı'yı ziyaret ederek, geçtiğimiz festivalde verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Başkan Gülcü, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Biz Ispartalıların birlik ve beraberlik içinde olması için bu yola çıktık. İlk kez düzenlediğimiz festivalimize destek verenlere teşekkür etmek için bu ziyaretlerimize başladık. Perşembe günü de bir dizi ziyaretimiz olacak. Buradan tekrar destek olan kurum ve şahıslara bir kez daha teşekkür ediyorum. Seneye daha kapsamlı bir festival organize etmek için şimdiden çalışmalara başladık," şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında, Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı da her zaman Ispartalılar Derneği'nin yanlarında olduklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Bu dostane ziyaret, Antalya Ispartalılar Derneği ve Keçiborlu Senir Kasabası Belediye Başkanı arasındaki işbirliğinin bir göstergesi olarak görülüyor.