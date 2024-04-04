Arçelik İsmi Değişiyor: Resmi Açıklama Geldi

Beyaz eşya ve küçük ev eşyaları üreticisi Arçelik, Koç Grubu'ndan beklenmedik bir adım atarak kurumsal markasını değiştirme kararı aldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu.Arçelik A.Ş., globalleşme stratejisi doğrultusunda artık kurumsal markasını Türkiye dahil tüm bölgelerde ''Beko'' olarak kullanacağını bildirdi. Bu karar, dünya çapındaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında birleştirilmesini amaçlıyor.Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yurtdışındaki bağlı ortaklıkların da kurumsal unvanları Beko markasını içerecek şekilde değiştirilecek. Türkiye'deki faaliyetler ise Arçelik Pazarlama A.Ş. bünyesinde, Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure gibi yerel değer yaratan markalarla devam edecek.Beko'nun dünya genelinde 57 ülkede 55.000 çalışanı ve 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunduğu belirtilirken, Beko'nun 22 ürün markasıyla global olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi.Arçelik'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyadaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.''Sosyal medyada #ArçelikBeko etiketiyle de gündeme gelen bu değişim, markanın globalleşme ve güçlenme stratejisi çerçevesinde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.