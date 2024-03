BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI: BAKAN IŞIKHAN'DAN SON DURUM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri konusunda önemli bir açıklama yaptı. Yapılan düzenlemelerin ardından Bakan Işıkhan, mevcut durumu kamuoyuyla paylaştı. Özellikle emeklilerin merakla beklediği zam haberleriyle ilgili Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz ve bayramdan önce emeklilerimizin hesaplarına aktarılacak. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ediyoruz ancak mevcut koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetler sunacağız." şeklinde konuştu.

Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ise bayram ikramiyelerinin 3 bin lira olarak belirlendiği ve yeni bir artışın yapılmayacağı bildirildi. Bakan Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetler sunacağız." dedi.

KİMLER ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesinden faydalanacak kişiler arasında vefat eden sigortalıların yakınları, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler yer alıyor. Ayrıca, ikramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ve emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Mart 2024'e kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken, Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.