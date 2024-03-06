EMEKLİLERE MÜJDELİ HABER: FATURADA ADI SOYADI YAZANLARA NAKİT PARA KAMPANYASI!

Bankaların emeklilere yönelik düzenlediği kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Faturasında adı soyadı yazan emeklilere yönelik olarak ING Bank tarafından başlatılan kampanya, emekliler arasında sevinçle karşılandı.

ING Bank'ın duyurduğu kampanya kapsamında, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlara ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunulacak. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı verenlere ise 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon verilecek. Böylece toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon elde edilebilecek.

Bankanın kampanya açıklamasında, "Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, vadesiz hesaptan tanımlı Otomatik Fatura Talimatlarına sahip olmaları ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olmaları gerekiyor. Bankalar, adı soyadı yazan faturalarda kişiye özel fırsatlar sunarak emeklilere ekonomik anlamda destek oluyor.