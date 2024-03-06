AVANS HESABI KULLANANLARA UYARI: "YANDIĞINIZI GÖRECEKSİNİZ!"

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın tercih ettiği avans hesaplarına dair önemli bir uyarı geldi. Kredi kartlarına ek olarak kullanılan bu hesaplar, uzmanlar tarafından yapılan uyarılarla gündeme geldi.

Son bir yılda kredili mevduat hesabını kullanma eğilimi gösteren kişi sayısının 2 milyon arttığı belirtilirken, bu hesapları kullanan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Uzman isimler, Kredili Mevduat Hesaplarından çekilen para miktarının son bir yılda yüzde 143 artarak 175 milyar liraya ulaştığını belirtiyor. Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, bu hesapları kullanırken vatandaşları bekleyen tehlikelere dikkat çekerek, "Başınıza dert açabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Ferman, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, ek hesapları kullanırken ödemelerin aksaması durumunda faizlerin çok yüksek bir maliyetle karşılaşabileceğini ve bu durumun vatandaşların başını ağrıtabileceğini ifade etti. Özellikle ödeme veya temerrüt durumlarında, faizlerin öngörülen miktardan çok daha yüksek bir meblağa ulaşabileceğini belirten Ferman, vatandaşların bu durumda zor durumda kalabileceğini ve borçlarını ödeyememe durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğini vurguladı.