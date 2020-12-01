BAŞKAN SEZGİN BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, geçirdiği koronavirüs hastalığı ile ilgili yaşadıklarını anlatarak, önemli noktalara değindi. Sezgin yaptığı paylaşımla vatandaşları duygulandırdı...

BAŞKAN SEZGİN'İN PAYLAŞIMI

İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla bilmezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.( Hadis-i şerif )Sevgili dostlar hayatımızın dönüm noktalarından olan iyi ile kötü sağlık ile hastalık gibi zıt kavramlardan ve günümüzde artık aşırı yaygın alan bulan covit-19 ile mücadelemin 3.haftasında Cenabı Allah’ın izni cesur sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve motivasyonu ileBu arada sevenlerimizin duaları da bizleri hayata bağlayan güç kaynağımız oldu. Bizler için mücadelesini 24 saat veren doktorlarımın tavsiyesi ile telefonumu ilk defa uzun süreli kapattım. Çünkü bir nefesin önemi çok büyüktü. Bu konuda haklarınızı helal edeceğinizi umarım. Sizlerle yaşamak o kadar güzel ki İnan’ın düşmanımın bile yaşamasını istemeyeceğim bu illet değil bu saatten sonra dışarıda dolaşmak eğer camdan bakmaya razı olursak. Bunun içinde diyorum ki resmî kurumlarımızın alacağı karara bağlı olmadan ne olur kendimize bir yol çizip sosyal faaliyetlerimizi kısıtlayıp evde kalalım maske mesafe kuralına mütemadiyen uyalım. Kendimizden başkasına aktardığımız ve aktaracağımız illetin vebalini unutmayalım.Tabiiki en önemlisidir normal hasta muayene ve tedavi edercesine bizlerle meşgul olan sağlık ekibimizi de dinlendirmek ve onlarında bir ailesi olduğunu unutmamamız gerek iyi ki varlar.Bağışıklık sistemime çok güveniyordum. O nedenle Covid olsam da hafif atlatırım herhalde diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Üç yanlış bir doğruyu götürmüyor bu işte. Tek yanlış tüm doğruları götürüyor. O nedenle evde kalma imkanı olan herkes mümkünse evde kalmaya devam etmeli ve çıkacaksa da maske mesafe hijyen kuralına sıkı sıkı uymalı.”21 gün boyunca devam eden tedavi süresince arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.Mehmet SEZGİN