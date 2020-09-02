BAŞKAN VELİ GÖK; "Zabıtalar

Belediye Başkanını Temsil Eder"

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin en köklü kuruluşlarından bir tanesi zabıta teşkilatıdır. Tarihi 2.Mahmut’a 1826 yıllarına dayanır. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar devam eden bir teşkilattır. Zabıtamız 194. yılını kutluyor. Dünya genelinde de böyle köklü teşkilatların sayısı çok azdır. Eğirdir'imizin yaşam kalitesini konforunu artırma noktasında en hayati, kritik noktada görev yapan bir teşkilat. Zabıtamızın görevleri arasında ticaret güvenliği, ulaşım güvenliği gibi hususlar var. Ama benim önemsediğim daha önemli bir görevi var. Sizler sürekli halkın arasındasınız onlarla iç içesiniz. Siz aslında belediyemizin gözüsünüz, kulağısınız. Belediyeyle ilgili şikayet varsa ilk olarak zabıtaya geliyor. Yada herhangi bir sokakta, mahallede oluşan sorunu ilk zabıta görüyor. Siz gülerseniz, siz iyi davranırsanız, sizi arayanlara derdine derman olma noktasında bir gayreti gösterirseniz, dertlerine derman olamasak bile o alakayı, tatlı dili, alakayı onlara gösterirsek onun yansıması bizlere çok iyi oluyor. Sizin her bir davranışınız doğrudan belediye başkanlığını ve belediye başkanını temsil ediyor. Siz belediyesiniz. Belediye denilince akla ilk zabıta geliyor. Üzerinizdeki sorumluluk, üzerinizdeki yük bizim diğer bütün birimlerimizdekilerden daha fazla. Zabıta gününüzü, haftanızı en kalbi duygularımla kutluyor, vefat eden zabıta personelimize Allah'tan rahmet, emekli olanlara sağlık ve sıhhat şu an görevde olanlara başarılar diliyorum” dedi.