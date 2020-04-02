Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korona virüs önlemleri kapsamında belediye başkanlarına, ''Evinde tencere kaynamadığı için gözü yaşlı her vatandaşın vebali sizin üzerinizdedir'' şeklinde konuşarak vatandaşlara her konuda yardımcı olmalarını istedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla ''Türkiye'deki virüsle mücadele'' kapsamında belediye başkanlarına seslendi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Mahalli idareler seçimlerinin birinci yılını geride bıraktık. Her birinizi seçimlerde gösterdiğiniz gayret ve başarı için bir kez daha tebrik ediyorum. Şehirlerinize yaptığınız hizmetler için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti belediyelerde gösterdiği emsalsiz başarılarıyla Türkiye'nin yönetimini üstlenmiş bir partidir. Özellikle içinden geçtiğimiz Covid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Yerel yönetimler başkanlığımız sizlere gereken bilgilendirmeleri yapmıştı. Kamu hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, çöp toplama alanlarının dezenfeksiyonunu aksatmadan yapmalıyız.



VATANDAŞIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAMALISINIZ

Cadde ve sokakların rutin temizliğinde daha fazla hassasiyet göstermiliyiz. Maske, eldiven, tutum gibi temizlik malzemelerinin dağıtımını yaygın bir şekilde sürdürmeliyiz. Halkı bilgilendirmeye yönelik kurallara uymaya davet eden her türlü faaliyet kesintisiz devam ettirilmelidir. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere evlerinden çıkmamalarını istediğimiz vatandaşlarımızın alışveriş, internet, kitap gibi ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalıyız. İşsiz kaldığı, yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Bu konuda valilikle, kaymakamlıkla işbirliği halinde olmalısınız.



PERSONEL MALZEMELERİNDE EKSİKLİK YAŞANMAMALIDIR

Vatandaşlarımızla doğrudan yüzyüze iletişim içinde olan belediye personelinin maske, tulum, eldiven gibi malzemelerde en küçük eksiklik eksiklik yaşanmamalıdır. Her hal geçicidir. Bugünler geçtikten sonra milletimize yaptığımız destekler kalacaktır. Bugünleri fırsat bilip milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız. AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız. Türkiye'ye her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının önemini bu kriz döneminde çok daha iyi görebiliyoruz .



2 MİLYON HANEYE 1000 TL YARDIM



Hamdolsun Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olduğunu ispatlamıştır. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000 TL nakit yardımı gerçekleştiriyoruz. İstihdamı korumak amacıyla faaliyetine ara veren işletmelerimizin telafi çalışma sürelerini iki katına çıkardık. Vergi ve sigorta ödemelerini erteledik.



KREDİ ERTELEMELERİ

Pek çok bankamız müşterilerin kredilerini erteleme yoluna gidiyor, hatta kaynak sağlıyor. Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 ayı ödemesiz 36 ay vade ile 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor. Çalışanlarımızın, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, ticaret erbabımızın velhasıl 83 milyonun yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.



TARİHİ BİR FEKALET YAŞIYORUZ

Bu 83 milyonun her bir ferdini yakından ilgilendiren hayati bir konudur. Politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız kararları tek tek hayata geçirdik. Süreci sosyal medyada, televizyon ekranlarında ahkam kesenlere göre değil ülkemizin gerçeklerine göre yürüttük. Aldığımız her kararı devlet ciddiyetine uygun şekilde değerlendirdikten sonra milletimizle paylaştık. Gerçekten tarihi bir felaketi yaşadığımız şu dönemde hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Karamsarlığa kapılmadığımız gibi rehavete de asla düşmüyoruz. Akılcı, dengeli, gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.



'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Allah'ın izniyle milletimiz bu badirenin üstesinden gelecektir. Türk milletinin ferasetine sonuna kadar güveniyoruz. Bu süreçte mücadelemizi sekteye uğratacak en büyük tehdit ümitsizlik, kararsızlık, yılgınlık, yeise kapılmaktır. 83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece korona virüsüyle mücadelemiz çok daha rahat olacaktır.Bu milletin en büyük gücü birliği ve beraberliğidir.83 milyon olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece bizi yıkabilecek hiçbir engel yoktur. Bunun için her fırsatta salgına karşı almamız gereken tedbirleri hatırlatırken milletimizin birliğine beraberliğine ve kardeşliğine vurgu yapıyoruz. Pazartesi günü Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığımız kampanyanın hedefi budur. Başlattığımız yardım kampanyasında toplanacak tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız.



