BAŞKAN ÇELİK AFRİKA PAZARINA DİKKAT ÇEKTİ: ISPARTA’DAN AFRİKA’YA İHRACAT ATAĞI

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), bölge iş dünyasına Afrika pazarının stratejik önemini anlatan bir etkinlik düzenledi. “Afrika Pazarının Gelecek Vizyonu ve Afrika’ya İhracatın Stratejik Şifreleri” başlıklı program, WCI Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezi Kurucusu Utku Bengisu’nun sunumuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, ITSO Gül Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla yapıldı.Toplantıda, Afrika’nın ticari büyüklüğü, ithalat hacmi ve farklı sektörlerdeki fırsatları detaylı bir şekilde ele alındı. Afrika’ya yönelik ihracat yapmayı hedefleyen üretici ve ihracatçılar için değerli bilgilerin paylaşıldığı etkinlik, katılımcılara yeni işbirlikleri kurma imkânı sundu.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yaptığı konuşmada Afrika’nın genç nüfusu, hızla gelişen altyapısı ve artan tüketici talepleriyle küresel ekonomide yükselen bir değer haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin iş dünyasının Afrika’nın sunduğu bu potansiyeli görmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Güçlü ve sürdürülebilir ticaret köprüleri kurarak Isparta’daki üreticilerimizin küresel pazarlarda daha etkili olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bugünkü etkinlikte ortaya çıkan stratejiler, ülkemizin ihracat gücüne katkı sunacaktır,” dedi.WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Afrika’nın 54 ülkesi ve 1,4 milyar nüfusu ile Türkiye için büyük bir ticaret rotası oluşturduğunu söyledi. 2024 yılı verilerine göre, Afrika’nın ithalat hacminin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu ifade eden Bengisu, mobilya, seramik, tekstil ve gıda gibi sektörlerde büyük ihracat fırsatları bulunduğunu vurguladı.Bengisu, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin Afrika’ya yaptıkları yatırımların Türkiye için örnek teşkil ettiğini belirterek, “İhracatçılarımızın konfor alanlarından çıkarak Afrika’yı keşfetmesi gerekiyor. Türkiye’nin Afrika pazarında daha aktif rol alması için kapsamlı stratejiler geliştirilmesi şart,” dedi.Bengisu ayrıca, Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrencilerin, ticari işbirlikleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. “Isparta’da okuyan Afrikalı öğrenciler, kendi ülkelerine dönüşlerinde birer ticaret elçisi olabilir. Bu öğrencilerle işbirliği yaparak Afrika pazarında avantaj sağlanabilir,” diye konuştu.Etkinlikte katılımcılar, Afrika pazarına dair merak ettikleri soruları yöneltti. WCI Forum Başkanı Bengisu, Afrika pazarına girişle ilgili detaylı stratejik bilgiler paylaşarak, sosyal medyanın bu pazardaki etkili kullanımına dair öneriler sundu.Isparta iş dünyası için ufuk açıcı bir etkinlik olarak değerlendirilen program, Afrika’ya ihracat yapmak isteyen firmalar için önemli bir rehber niteliği taşıdı.