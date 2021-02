Senirkent ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu düzenlenen muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı. İlçe programına görevine yeni başlayan Kaymakam Özlem Kılıçtürk’ü ziyaret ederek başlayan Vali Seymenoğlu ardından Senirkent’te görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya Kaymakam Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Kadir Heybeli ve Büyükkabaca Belediye Başkanı Mustafa Durmuş da katıldı.Toplantıdaki konuşmasına koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi vererek başlayan Vali Seymenoğlu salgınla mücadelenin sona ermediğini ancak Türkiye’de belirlenecek vaka sayılarına göre ilimizde de normale dönüş için gerekli adamların atılacağını söyledi Vali Seymenoğlu: “Temennimiz biran önce kontrollü de olsa normale dönebilmek. Türkiye çapındaki vaka sayıları 1 Mart’tan itibaren tekrar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi illerimiz dört gruba ayrılacak. Belki yetki illere bırakılacak. İllere yetki bırakıldığı takdirde bizler de vatandaşımızın lehine olan her kararı almak için şu anda zaten hazırlığımızı yapıyoruz. Ama bu demek değil ki geçmişte alınan kısıtlayıcı kararları kaldırdık, hemen normale döndük demek değil. Çünkü salgın anlık bir şey aramıza virüsü taşıyan bir kişi katılır o bir kişi 3 gün sonra 10 kişi olur, 20 kişi olur. Onun için maskeye, mesafeye ve temizliğe çok dikkat etmemiz lazım.” dedi.Muhtarlara Afet Eğitim Yılı programı hakkında bilgi veren Vali Seymenoğlu: “2021 yılı İçişleri bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Afetin etkisini azaltmak için öncesinde ne yapmak lazım, sonrasında ne yapmamız gerektiğini AFAD İl Müdürlüğü sizlere eğitimlerle anlatacak. Bunun faydasını en yakın zamanda İzmir depreminde yaşadık. Deprem sonrasında çok hızlı ve organize şekilde müdahale edildi. Uzun süreler olmadan enkaz altından bir çok vatandaşımız kurtarıldı. Bunları size anlatmamamızın sebebi sizler aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Senirkent afet yaşamış bir ilçemiz olarak bu eğitimler daha da önem kazanıyor.” diye konuştu.Vali Seymenoğlu’nun üzerinde durduğu diğer önemli konu ise bağımlılıklarla mücadeleydi. Isparta’nın bağımlılık konusunda kötü bir yerde olmadığını belirten Vali Seymenoğlu: “Ama mücadelen vazgeçersek her an kötüye gidebiliriz. Bu konuda kamu görevlilerine olan desteğinizi arttırarak devam ettirmenizi rica ediyorum. O yüzden köyünüzde, mahallenizde bunun satışını yapanlara karşı çok duyarlı olmamız gerekiyor. Ne olur bu konuda destek olun. Bunu topyekûn yapalım istiyoruz. Bunu sadece hukuki sorumluluğumuz için değil vicdani sorumluluğumuz için yapmalıyız. Lütfen bu konularda hassas olalım. İçişleri Bakanlığı’nın UYUMA uygulaması sayesinde bu konularda ihbarda bulunmak da çok kolay. Uygulama ile anında müdahale ediliyor.” dedi.Muhtarlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da hatırlatmalarda bulunan Vali Seymenoğlu : “KADES uygulaması sadece kadınların kullanabildiği bir program. Kadınların şiddet görmesi halinde kullanabileceği bir uygulama ve kolluk kuvvetlerimiz anında müdahale ediyor. Bu uygulamayı kadınların yüklemesini teşvik edelim. Böyle bir olaya şahit olduğunuzda yada duyumunu aldığınızda derhal kolluk birimlerimize bildirimde bulunun.” şeklinde konuştu.Konuşmasında yardıma muhtaç kişiler hakkında yapılması gerekenler konusunda da bilgi veren Vali Seymenoğlu: “Çevrenizde kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa ne olur bizlere bildirin. Bu durumda olan vatandaşlarımıza destek olup sahip çıkmamız gerekiyor.” dedi.Toplantının sonunda Vali Seymenoğlu söz alan muhtarları dinleyerek talep ve önerileri not aldı.Ardından Senirkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu girişimci kadınları tebrik ederek iş yerlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu, üretilen ürünleri inceleyerek bir süre kooperatif üyeleriyle sohbet etti.İlçede son olarak Kıbrıs Gazisi Arif Hikmet Çalar ve Şehit Polis Memuru Ahmet Örmeci’nin kardeşi Gülten Örmeci’yi evlerinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu bir süre ailelerle görüştü.