Başkan Adar, Isparta İş Dünyası Buluşmasına Katıldı

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati katılımıyla gerçekleştirilen Isparta İş Dünyası Buluşması toplantısına katıldı.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Isparta iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Isparta Milletvekili Recep Özel , Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve sektör temsilcileri katıldı. Ispartalı firmaların sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati yaptığı konuşmada, iş dünyasını rahatlatacak yapılandırma kanunu ve destek programlarını devreye soktuklarını söyledi.Toplantıda söz alan Başkan Adar, üyelerimizin son dönemde yaşadığı sorunları ve talepleri Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’ye aktardı.