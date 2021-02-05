Başdeğirmen: “Genç fikirlere ve yeni ufuklara açık olmak zorundayız”

Genç MÜSİAD Başkanı Samet Şahan ve yönetimini kabul eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlerin iş hayatındaki önemine işaret ederek, “Şu bilinmeli ki, genç fikirlere, genç düşüncelere ve yeni ufuklara açık olmak zorundayız” dedi.Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Samet Şahan ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.Genç MÜSİAD’ın yeni kurulduğunu ve yönetiminin oluşturulduğunu dile getiren Başkan Samet Şahan, dernek olarak Isparta’da yaptıkları çalışmalar hakkında, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgi verdi. Türkiye’de 55, yurt dışında da 26 şubesi olan bir dernek olduklarından bahseden Genç MÜSİAD Başkanı Samet Şahan, amaçlarının genç işadamları yetiştirmek, önlerini açmak olduğunu söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in esnafa, ticaret yapan işadamlarına yönelik yaptığı destekleri yakından bildiklerini ifade eden Şahan, “Belediye başkanımızın esnafa yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz, teşekkür ediyoruz. Yaptığınız dokunuşlarla bizleri çok memnun ettiniz. Taahhüt ettiğiniz projeleri, başladığınız projeleri biliyoruz. Isparta’mız için çok güzel işler yapıyorsunuz, sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Isparta’da ticareti en iyi yere getirebilmek, ihracatı artırmak, istihdamı sağlamak, daha çok vergi vermek ve verdirmenin önemli olduğunu ve bu görevlerden birisinin de Genç MÜSİAD’a ait olduğunu kaydetti.Gençlerin ticarette, iş hayatındaki önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir ekonomisine değindi. Başdeğirmen, “Amacınız Isparta ekonomisini daha ileriye götürebilmek. Yaptığınız çalışmalarla şehrimizin ekonomisi bir adım daha ileriye gidebiliyorsa, Türkiye’de bir basamak ileriye gidiyor demektir” şeklinde konuştu.Meslek örgütlerinin gençlikten geldiği zaman daha da başarılı olunduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Genç yaşlarda bu işlerin içerisine girmeniz güzel. Şu bilinmeli ki, genç fikirlere, genç düşüncelere ve yeni ufuklara açık olmak zorundayız” dedi.İş hayatında üretim, istihdam ve vergi vermenin önemine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ortaya konacak projelerle hem Isparta’nın hem de ülkenin çok daha ilerilere gideceğini aktardı. Başdeğirmen, genç işadamlarının sayılarının her geçen gün artması temennisinde bulunurken, “Sayılarınız daha da artsın, memleketimize daha fazla hizmet edin. Burada güzel bir birliktelik olmuş. Geliştirerek ilerleyeceğiniz inancındayım. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.