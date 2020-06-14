BALIK GÖZDE BALIK EVİ'NDE ZİYAFETE DÖNÜŞÜR

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Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.

EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

Dünyadaki balık lezzetlerin bir araya toplandığı, Gözde Balık Evi bir deniz masalını andıran dekorasyonu ve rahatlatıcı atmosferi sizlere yaz-kış unutamayacağınız lezzetleri tattırıyor.Gözde Balık Evi mutfağından öyle güzel lezzetler çıkar ki parmaklarınızı yersiniz, ve güzel bir servis bunada eklenirse balık tadına doyulmayan bir ziyafete dönüşür.