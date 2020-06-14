Dünyadaki balık lezzetlerin bir araya toplandığı, Gözde Balık Evi bir deniz masalını andıran dekorasyonu ve rahatlatıcı atmosferi sizlere yaz-kış unutamayacağınız lezzetleri tattırıyor.
Gözde Balık Evi mutfağından öyle güzel lezzetler çıkar ki parmaklarınızı yersiniz, ve güzel bir servis bunada eklenirse balık tadına doyulmayan bir ziyafete dönüşür.
Telefon: (0246) 201 29 29
(0246) 218 52 57 - Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava