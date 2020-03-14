Bakanlık'tan son dakika koronavirüs açıklaması: İşte yeni önlemler!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.



Kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alan hastaların 1 Mart'ta sona eren sağlık raporları, bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak.



Yurt dışına çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.