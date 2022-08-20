Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor! Yeni düzenleme yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma hizmetlerine ilişkin yeni bir mesleki yeterlilik yönetmeliği hazırlıyor.

Eğitimden ve sınavdan muaf olarak düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerinin muaﬁyet uygulaması kaldırılacak.Öte yandan bakanlığın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, elektrikli scooterların seyir ve kullanım bilgilerinin izlenebilmesi için Coğraﬁ Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yeni bir e-Scooter projesi de hazırlandı. Proje test işlemlerinin ardından kullanıma açılacak.