DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARI

İletişim Başkanlığı: 225 orman yangınının 220'si kontrol altında

Muğla'nın Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde 4, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1 yangın devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için dağcılık konusunda eğitimli ve teçhizatlı personel görevlendirildiğini açıkladı.İletişim Bakanlığı'dan yapılan haritalı paylaşımda "225 orman yangınının 220'si kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor." denildi."Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeli ve belki de bir bu kadar kamudan diğer konularda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı."Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, "Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir. Ekiplerimiz çalışıyor." dedi.