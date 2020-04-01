Bakan Selçuk'tan son dakika açıklama: Ücretli öğretmenlerin ödemeleri başlıyor

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.



Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi. TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Henüz ulusal düzeyde bütün öğrencilere hitap edebilecek çalışmayı yapan iki, üç tane ülke var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bu anlamda Çin'den sonra dünyada da ikinci durumdayız.

Anne babalar gözetimi asla bırakmamalı, çocuklar çok sıkılmamalı.



