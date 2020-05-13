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Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama

Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama
ISPARTA
G.Tarihi: 13.05.2020 19:51
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Bakan Koca'dan son dakika camiler ve pandemi hastaneleri için açıklama
Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca, salgının son seyri hakkında bilgiler vererek önemli açıklamalarda bulundu. Koca, pandemi hastanelerini sadece salgın için değil doğal afetleri de düşünerek kalıcı olarak yapmayı planladıklarını belirterek camilerin ne zaman açılacağı sorusunu da yanıtladı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da video konferansla katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Salgının Türkiye'deki son durumunun değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. 
Bakan Koca, salgında yeni dönemde nelerin dikkate alınması gerektiğiyle ilgili bilgiler verip, uyarılarda bulunurken en çok merak edilen eğitim, sınav ve camilerle ilgili de gelen soruları yanıtladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

BU BAŞARININ SAHİBİ 83 MİLYONDUR
Türkiye'nin bilim insanları İtalya'dan Amerika'ya dünyanın ilgi konusu. Uluslararası TV'ler Türkiye'nin başarı öyküsünü ekranlarına taşıyor. Bu başarının altında başka güçler aramaya gerek yok. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçüde sizlersiniz. 83 milyondur. Bilim insanlarının önerilerini esnek davranmadan uygulayan milletimizdir başarının sahibi.

RİSKLİ BİR GÜN TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR
Böylesi bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır. Ve bu kısa zamandaki mücadele yorucu sayılmaz. Uzun sayılmaz. Ortadaki tehdit büyükken 8 hafta uzun bir süre değildir. Kontrolü elden bırakmamıza neden olacak bir süre değildir. Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. İyileşen hasta sayımız yüzde 70'e ulaştı. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Bu şartlar altında salgın kontrol altına alındı.

UYGULADIĞIMIZ STRATEJİ BÜYÜK ROL OYNADI
ABD ve İtalya'da halen yüzlerce insan ölüyor. Risk devam ediyor. Bizde ise durum çok daha iyidir. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuşmuştur. Yapılan testlerde pozitif oranı düzenli olarak düşüyor. Yeni vaka sayısı azaldı. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYATTA "BANA BİR ŞEY OLMAZ" DEMEYİN
Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz.
Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır
Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir. Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır. Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz.

"ULAŞIMDA YENİ BİR OTURMA DÜZENİNE GİDİLMESİ KAÇINILMAZDIR"
Kontrollü sosyal hayatın başarıyla uygulanması toplumsal organizasyonun diğer tarafı diyebileceğimiz kurumların alacağı tedbirlere bağlıdır. Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır. Büyük işyerlerinin sağlıkta daha fazla ciddiyet göstermesi beklenmektedir. Kontrollü sosyal hayat bireyler için son derece önemli bir kolaylaştırıcılığa sahiptir.

SORU-CEVAP
- (AVM'lerde dikkat çekici kalabalıklar görüyoruz, büyükşehirlerde trafik yoğunluğu da artmış durumda. Bu salgını tetikler mi? Vuhan'da da yeniden hastalığın görüldüğü haberleri var)
 Ben bugün konuşmamda genel anlamda yeni normalin özellikle nasıl olduğu ve bu kontrollü sosyal hayatın maskenin ve 1.5 mesafenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdim. Biz kalabalık ortamlar oluşturmadan, mesafemizi koruyarak yeni bir salgına kapı açmayacağımızı düşünüyoruz. Yer yer maskenin takılmadığını, mesafenin devre dışı kaldığını görüyoruz. Hepimiz birbirimizi uyarabiliriz. Çünkü sadece kişinin kendi sağlığıyla ilgili bir sorun değil bu, hepimizin sağlığını ilgilendiren bir salgından bahsediyoruz.

- (Turistler konusunda neler yapılacak? Aktif tarama olacak mı?) 
Bilim Kurulumuz alınacak tedbirleri netleştirip bir plan yaptı. Sertifikasyon dahil olmak üzere birtakım yaklaşımlar oldu. Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişlere olabildiğince test yapma eğilimindeyiz. Testi de hızlı tarama şeklinde yapmak istemiyoruz. Erken dönemde bu testlere başlamış olacak, PCR ile bu taramaları yapmak istiyoruz.

(Ramazan Bayramı'nda dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Bağışıklık haritası için çalışmalar ne zaman başlayacak?) Kimlere bu testin yapılacağı tespit edildi. Biz bu dönemde PCR testini yapmak istiyoruz. Ama bu anlamda becerebilirsek PCR'a ilave bir antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlamış oluruz. 150 bin kişiye yapılacak son derece önemli bir çalışma.

(15 Haziran'da üniversiteler açılacak. Final haftası başlayacak, ek tedbirler olacak mı?)
Finallerin gerektiğinde yüz yüze yapılabilmesi şeklinde bir yaklaşım söz konusu idi. Haziran ayında hem LGS hem YKS'nin yapılıyor olması bir hareketliliğe sebep olabilir. Yüz yüze finallerin yapılıyor olması bu hareketliliği artırabileceği kaygısı oluştu bizlerde. YÖK'e de yüz yüze yapılmadan, olabildiğinde bu sınavların online yapılması yaklaşımını belirttik. Onlar da bu yönde karar verdi.

PANDEMİ HASTANELERİ İÇİN NOKTAYI KOYDU
Camiler ne zaman ibadete açılacak? Muhalefetten pandemi hastanelerine eleştiri geldi?
Pandemi hastanelerinden bahsedeyim. Bu hastaneleri çok amaçlı ve kalıcı hastaneler olarak düşünüyoruz demiştim. Biz özellikle deprem için, afetler için, salgın için hastanelerimiz var mı? Yeri geldiğinde bu anlamda pisti ile deprem ve afet döneminde de sizin kullanabileceğiniz hastaneler olarak kullanılıyor olacak. Bunu sadece pandemi dönemi hastanesi olarak düşünmedik. Sağlık turizmi içinde kullanmak istiyoruz ve kullanabiliriz.

CAMİLERİN AÇILMASI GÜNDEME GELEBİLİR
Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur. 
 
 
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