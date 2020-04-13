Bakan duyurdu: Noterlerde yeni dönem

NOTER

LERDE E-BAŞVURU DÖNEMİ

3 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler" dedi. 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye teşhis konulduğunu belirten Bakan Gül, açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakan Gül,dediBilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda erteleme kararını duyurmuştuk.Bilim Kurulu önerisiyle tüm çalışanlar vardiye sonrasında izolasyon yerlerinde izolasyona tabi tutulmaktadır. Tedbire riayet eden tüm personelimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin Corona Virüsü testleri pozitif çıkmıştır. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.Savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.