Bakan duyurdu: Noterlerde yeni dönem
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler" dedi. 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye teşhis konulduğunu belirten Bakan Gül, açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.
NOTERLERDE E-BAŞVURU DÖNEMİ
Bakan Gül, "Salgın riskinin ilk gününden itibaren tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz. Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler" dedi
Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda erteleme kararını duyurmuştuk. Cuma günü yapılan toplantıda cezaevlerindeki tedbirlerin 30 Nisan’a uzatılmasına karar verildi.
Bilim Kurulu önerisiyle tüm çalışanlar vardiye sonrasında izolasyon yerlerinde izolasyona tabi tutulmaktadır. Tedbire riayet eden tüm personelimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
3 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
Bu tedbirler kalktıktan sonra ilave görüş hakları verilecektir. Kapalı cezaevlerinde pozitif vaka görüşmemiştir. 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.
14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin Corona Virüsü testleri pozitif çıkmıştır. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.
Savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.