BAKA Yönetim Kurulu, Antalya Valisi Münir Karaoğlu başkanlığında, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, belediye ve il genel meclisi ile oda başkanlarının katılımıyla Antalya Valiliği'nde toplandı.
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