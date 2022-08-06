Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları aracılığı ile yürütülen SOGEP Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında İlimizde desteklenen projelerin değerlendirme toplantısı yapıldı.Valilikte gerçekleşen toplantıda, İlimizde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı aracılığı ile yürütülen 2020 - 2021 yılında desteklenen ve uygulama süreci devam eden SOGEP projelerinin değerlendirilerek, projelerin son durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.Toplantıya Vali Arslantaş'ın yanı sıra proje sahibi belediye ve kurum yöneticilerinden Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Mehmet Öçal, BAKA uzmanları katıldı.