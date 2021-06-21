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ATSO’DAN 5. DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ

ATSO’DAN 5. DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ
ISPARTA
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ATSO’DAN 5. DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek Devlet Destekleri Zirvesi 24 Haziran Perşembe günü çevrimiçi gerçekleşecek. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın açılış ve istişare toplantısını gerçekleştireceği zirvede 7 ayrı oturumda devlet destekleri anlatılacak.
ATSO Başkanı Davut Çetin, “Pandemi süreci, iş dünyamıza zor bir dönem yaşattı, yaşatmaya da devam ediyor. Ülke olarak aşılama sürecinde sergilediğimiz başarılı performansın meyvelerini vermesi ile birlikte iş dünyamızı yeni bir süreç bekliyor. Bu zor dönemde üyelerimizi ve ülke çapındaki tacir ve sanayicilerimizi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekler hakkında bilgilendirmek her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Biz de ATSO olarak bu hedef doğrultusunda her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Devlet Destekleri Zirvemizi 24 Haziran’da çevrimiçi olarak Türkiye çapında katılım imkanı sunan bir formatta yapmaya karar verdik. Zirve’ye Türkiye'deki tüm oda ve borsalarımızı davet edeceğiz” dedi.
10 FARKLI KURUM VERDİĞİ DESTEKLERİ ANLATACAK
Antalya Devlet Destekleri Zirvesi’nin bu yıl beşincisini düzenleyeceklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “2017 yılından bu yana geleneksel hale getirdiğimiz ve üyelerimizden büyük ilgi gören zirvemizi, pandemi nedeniyle bu yıl da geçen yıl olduğu gibi webinar üzerinden gerçekleştirileceğiz. Zirve’de kamu kurumlarının teşviklerinden pandemi nedeniyle haberdar olamayan üyelerimizi, ülke çapındaki tacir ve sanayicilerimizi bilgilendireceğiz, doğru bilginin doğrudan ilgili kurum yetkilisi tarafından verilmesini sağlayacağız” dedi.
Zirve’ye 10 farklı kamu kurum ve kuruluşunun katılacağını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Etkinliğimize, Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra, KOSGEB, SGK, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu ve İŞKUR temsilcileri sunumları ile katılacaklar. Temsilciler, yapacakları sunumlarda; turizm, tarım, sanayi, Ticaret Bakanlığı, AR-GE ve istihdam destekleri konusunda katılımcıları bilgilendirecekler. Sunumların akabinde katılımcıların sorularını doğrudan ilgili personele yöneltebilecekleri bir seans da olacak” dedi.
ZİRVE TÜRKİYE ÇAPINDA
Devlet tarafından sağlanan destek ve teşviklerin kapsamının ve içeriğinin sürekli güncellendiğini vurgulayan Başkan Çetin şunları kaydetti: “Bu nedenle ilgili desteklerin yoğun bir tempoda çalışan girişimci, işadamı ve potansiyel yararlanıcılara ulaşmasını sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç var. Bu sene 5. sini düzenleyeceğimiz Devlet Destekleri Zirvesi, hem iş dünyası için hem de ilgili kurumlarımız için böyle bir platformun oluşmasına vesile oluyor.
Bu sene etkinliğimizi sadece Antalya’ya değil, tüm Türkiye’ye açacağız. 24 Haziran’da yapılacak olan zirvemize Türkiye'deki tüm oda ve borsalarımız vasıtasıyla üyelerini davet edeceğiz.
KATILIM ÜCRETSİZ
Devlet kurumları tarafından verilen destekler doğru kişi ve kurumlara ulaştığında inanıyorum ki, çok daha fazla sayıda girişimcimiz ve işletmemiz ülkemiz için katma değer yaratan işlere imza atacaklar, istihdam yaratacak ve ülkemizin zenginleşmesine katkı koyacaklar. Tüm Türkiye’den destekler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekleri zirvemize davet ediyoruz.”
24 Haziran 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlenecek Zirve'ye katılım ücretsiz olup, programa ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.atso.org.tr/yukleme/dosya/acf34d3b5c66b8da7d80dc39c6bc5561.pdf
 
5-Devlet-Destekleri

 
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