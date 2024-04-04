işte Başkan Şükrü Başdeğirmen'in Kadir Gecesi münasebetiyle yayımladığı mesaj:



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Saygıdeğer Hemşehrilerim,



Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz.



Bu mübarek gece, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Cenab-ı Allah’ın lütfuna mazhar olabilmeyi, bereket ve bolluğun sağanak gibi yağdığı bu fazilet dolu gecenin yeryüzünde sağlık, barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle, mesai arkadaşlarımın, hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; Yüce Rabbimden sağlık, barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na eriştirmesini en içten duygularımla diliyorum.



Saygılarımla,

Şükrü Başdeğirmen

Isparta Belediye Başkanı