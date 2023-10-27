Isparta'daki İşsizler Bu Habere Dikkat!

Isparta'da işsizliğin önüne geçilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte yeni istihdam kapıları açılıyor.

O çalışmalardan biri de İşkur İl Müdürlüğü'nün işverenlerin talebi doğultusunda açıkladığı açık iş pozisyonları.

İşkur'un resmi internet sitesinde kişinin kendisine uygun iş pozisyonuna başvuru yapması gerektiğini söyleyen İl Müdürü Mustafa Höke, iş arayan vatandaşımız müdürlüğümüze direkt olarak başvurursa daha sağlıklı sonuca ulaşır dedi.



İl Müdürü Höke yaptığı açıklamada: ''Bazı mesleklerde eleman temel etmekte zorlanıyoruz ama yaklaşık 100 kadar farklı meslekte ilanımız var şu anda.

Yani herhangi bir mesleği olmayan niteliksiz iş gücüne de ihtiyacımız var.

Makine mühendisi, inşaat mühendisi de arıyoruz.

Yani meslekler çok, yelpazisi çok geniş.

Her ne meslekte olursa olsun iş arayanlarımızın internet sitemiz üzerinden girip ilanlarımıza bakmalarını, kendilerine uygun olan işlere başvurularını bekliyoruz.

İş arayanlarımız doğrudan internet üzerinden ilanlara başvuru yapıp iş verenlerimizle irtibat kurup görüşmeye gidebilirler.

Ama öncelikle bize gelirlerse işin niteliği, ne iş yapacakları iş yeriyle ilgili detaylı bilgi verebiliriz.

Dolayısıyla kendilerine işin uygun olup olmadığını daha iyi tahlil edip ona göre iş görüşmesine gidebilirler.

Yani bize gelip bizimle görüşerek gitmeleri daha sağlıklı bir yol olarak düşünüyoruz.'' Dedi.

