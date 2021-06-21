Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifi TBMM'de yasalaştı

Milyonlarca araç sahibinin trafik sigortası kaynaklı tazminatını daha hızlı alabilmesini sağlayacak Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Böylelikle sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri de çözüme kavuşmuş oldu.Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterler, kanun ile belirlendi ve standardizasyon sağlandı.Ayrıca teminat dışında kalan haller, tamamıyla kanun ile düzenlenir hale geldi. Bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlanmış oldu.Türkiye sigorta sektörünün, önündeki en büyük belirsizlik durumlardan biri olan trafik sigortasında bedeni tazminatların nasıl hesaplanacağı konusu, yeni kanunla standart ve şeffaf kriterlere bağlanmış oldu.TSB, yaptığı açıklamadaifadelerine yer verdi.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sigorta Birliği'nin Genel Kurulu’na video konferansla katıldı. Bakan Elvan, bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğünün 183 milyar lirayı aştığını, Otomatik Katılım’la beraber katılımcı sayısının 13 milyonu bulduğunu belirtti.Elvan,nda da sigortacılık sektörüne özel bir önem verildiğini anımsattı. Elvan SEDDK’a sektörün gelişimi ve ilerlemesi için yürüttükleri çalışmalar için teşekkürlerini iletti.Öte yandan Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'la getirilen araç muayene gecikme bedellerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021'e kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.Tebliğ uyarınca, zorunlu araç muayene tarihi kanunun yayımlandığı 9 Haziran'dan sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek.Tahsilinden vazgeçilecek yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak tutar tebliğde belirtilen formüle göre belirlenecek. Kanundaki "22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz" hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç sahipleri için geçerli olacak ve hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmayacak.Buna göre, zorunlu araç muayene tarihi 3 Temmuz 2020 tarihinden önce olduğu halde muayeneyi 22 Mart 2020 tarihinden sonra yaptıranlar için 22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süreye yüzde 5 fazla hesaplanmayacak. Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak.İnternetten boya hasarlarını kapattığı iddia edilen kalemler satılıyor. Peki bu kalemler gerçekten işe yarıyor mu, yoksa vatandaş kandırılıyor mu?İnternetteki çizik kalemi, oto rötuş boyası adı altında birçok ürün satılıyor. Peki boyalardaki çizikleri kapattığı iddia edilen, fiyatları 100-200 TL arasında değişen kalemler gerçekten işe yarıyor mu?Bir araçta boya kapama işlemi ortalama 2 günde yapılıyor.Fakat internette gördüğünüz bu kalemlerle o boya kapama işleminin çok daha kısa sürede ve çok daha ucuz maliyette yapılacağı belirtiliyor. Peki bu mümkün mü?Oto servis müdürü Mustafa Şimşek konu ile yaptığı açıklamada söz konusu yöntemin hasarı gideremeyeceğini belirtti.Çamurluktaki hasar onarımı için öncelikle ilgili bölümün zımparalandığını söyleyen Şimşekdedi.Mustafa Şimşek bu kalemler işe yaramadığını belirtirken,dedi.Kaynak: CNN TÜRK