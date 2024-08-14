Arabada Bu Eşyaları Unutmayın: Sürücülere Hayati Uyarı

Bursa'da yaşanan bir olay, sürücülerin araçlarında unutulan nesnelerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, arabada bırakılmaması gereken eşyalar konusunda tüm sürücüler uyarıldı.

Su Şişesi Facianın Eşiğinden Döndürdü

Bursa’da bir sürücü, park ettiği aracına geri döndüğünde, ön koltukta duran bir su şişesinin neredeyse yangın çıkaracağını fark etti. Su şişesi, güneş ışınlarını mercek gibi odaklayarak altındaki kağıdı yakmaya başlamıştı. Durumu fark eden sürücü, bu anları kayda alarak tehlikeyi gözler önüne serdi.

Arabada Unutulmaması Gereken Eşyalar

Uzmanlar, özellikle sprey, kolonya, deodorant gibi kimyasal maddelerin yanı sıra telefon, çakmak ve mercek görevi gören gözlüklerin araçta bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu eşyalar, yüksek sıcaklık etkisiyle patlamalara veya yangınlara yol açabilir.

Ayrıca, kısa süreli molalarda bile çocukların araç içerisinde yalnız başına bırakılmaması gerektiği, ve serinlemek amacıyla baraj, göl, gölet gibi tehlikeli sulara girilmemesi gerektiği belirtiliyor. Sürücülerin bu tür risklere karşı dikkatli olmaları, olası kazaları önlemek adına büyük önem taşıyor.