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Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri, kapı kapı gezerek annelere çiçek dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sokakta hem de kapı kapı dolaşarak dağıttığı çiçeklerle anneleri mutlu etti. Ekipler, Antalya'daki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek dağıtarak, Anneler Günü'nü kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri, kapı kapı gezerek annelere çiçek dağıttı
ISPARTA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri, kapı kapı gezerek annelere çiçek dağıttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sokakta hem de kapı kapı dolaşarak dağıttığı çiçeklerle anneleri mutlu etti. 
Büyükşehir Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticilerine destek olmak için binlerce karanfil, begonya ve saksı çiçeği aldı. 
Ekipler, kentin sokaklarında kapı kapı dolaşarak annelere çiçek hediye ederek, onları mutlu etti. 
Belediye ekipleri ayrıca son dönemde yaşanan koronavirüs salgıyla mücadelede yoğun mesai harcayan, ailelerinden ve çocuklarından ayrı kalan sağlık personelini de unutmadı. 
Ekipler, Antalya'daki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek dağıtarak, Anneler Günü'nü kutladı. Öte yandan ekipler, şehit annelerinin evlerine de çiçeklerini ulaştırdı. 
 
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