ANALİG BADMİNTON ERKEK TAKIMIMIZ

ÇEYREK FİNALDE

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Erkek takımımız, Hatay'da düzenlenen Grup müsabakalarını birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finale yükselen Isparta ANALİG Badminton erkek takımımız 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Kemer'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton çeyrek final müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmek için mücadele edecek.Sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü