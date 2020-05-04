Altının gram fiyatı 383,93 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lirada, Cumhuriyet altını ise 2.515 lirada yer alıyor.



Ons altın ise 1.700,07 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Cumhuriyet altını 2,516,50 TL'den alıcı buluyor.



Yarım Altın 1,260 TL'den işlem görürken Reşat Altın ise 2,549 TL.



22 Ayar Altın 537 TL

18 ayar Altın 230 TL

14 Ayar altın 247 TL

Kapalı Çarşı 2,5 5,173 TL

Kapalı Çarşı 5'li 10,524 TL



DOLAR KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE TUTUNMAYA DEVAM EDİYOR



Dolar geçtiğimiz hafta boyunca 7 liranın hemen altında seyretmiş 1 Mayıs tatilinde düşük hacimli piyasada 7.02'yi aşmıştı. Aslında 7.00 teknik bir direnç seviyesi olarak öne çıkmıyordu ancak kurun kararsız seyriyle beraber önemli bir psikolojik seviyeye dönüştü



Dolar yeni güne de 7.01 liradan başladı. Bugün yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerinde olacak.

Yurtdışında ise koronavirüsle ilgili haber akışı piyasaları belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni vaka ve ölüm sayılarının artış hızı yavaşlarken birçok ülke artık alınan tedbirleri esnetmeyi planlamaya başladı.



ABD-ÇİN GERİLİMİ

'Normale dönüş' ne kadar hızlı olur, çarklar ne kadar erken dönmeye başlarsa piyasaların risk algısı da o kadar hızlı düşüyor. Bunun yanında Beyaz Saray yönetiminin koronavirüs konusunda Çin'i 'suçlayıcı' açıklamalar yapmaya başlaması ise bir olumsuzluk olarak öne çıkıyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mark Pompeo virüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine yönelik güçlü kanıtlar olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük 2 ekonomisindeki gerilimin ne kadar büyüyeceğini önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar gösterecek.

