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ALTIN İÇİN 2021 UYARISI

ALTIN İÇİN 2021 UYARISI
ISPARTA
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Altın fiyatları hızlı yükselişe geçti! Altın fiyatlarında 2021 uyarısı

Koronavirüs aşısına ilişkin peş peşe yaşanan olumlu gelişmeler ve ABD'deki kritik seçilere ilişkin belirsizliklerin neredeyse sona ermesiyle birlikte 540 liradan 440 liraya kadar gerileyen gram altın fiyatları aralık ayının ilk haftasında başlayan yukarı yönlü hareket sonrası yeniden 469 lira seviyesine kadar çıkarken yatırımcılar ise yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatlarının nereye gideceğini merak ediyor. Uluslararası piyasalarda altın fiyatları salgında artan vakalar ve yeni karantina tedbirlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdı. 1.872 dolara kadar çıkan altın, iki haftanın zirvesine çok yakın seyrediyor.

 
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan panik havasının da etkisiyle yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle kasım ayının başında 540 lirayı aşan gram altının fiyatı koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin neredeyse sona ermesi döviz fiyatlarındaki gerilemeyle sert düşüşler yaşayarak 440 liraya kadar geriledi.
Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle tarihi düşüş kaydetti.
Aralık ayının ilk haftasında ise Covid-19 salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ile yükselişe geçen altın fiyatları gram tarafında fiyatları 469 liranın üzerine çıkardı.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
 
Altın fiyatlarında Kasım ayında yaşanan sert düşüşün ardından Aralık ayında yaşanan hafif toparlanma sonrası yatırımcılar altın fiyatlarının nereye gideceğini, gram altının fiyatının ne kadar olacağını, altın alım mı satış mı yapmanın doğru olacağına ilişkin soruları cevaplayan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı..

ONS ALTINDA BİR AYDA YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAYBI
 
Son bir aydır düşüş trendinde olan altın fiyatlarının yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğuna dikkat çeken Memiş,''Aşı iyimserliği altının ons fiyatında, dolar/TL kurunun gerilemesinin ise altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu gördük. Altının ons fiyatı 1.965 dolar seviyesinden 1.765 dolar seviyesine kadar geriledi.
 
Altının ons fiyatı 1 ayda yüzde 10’dan fazla değer kaybederek 200 dolar geriledi.
 
Dolar/TL kurunun 8,58 liradan 7,50 liraya gerilemesi, altının ons fiyatında 200 dolarlık gerilemenin aynı aya tekabül etmesi, altının gram fiyatının yüzde 18,5’luk değer kaybıyla 540 liradan 440 liraya gerilemesine neden oldu.'' dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞLERİNİ SATIP HİSSE SENEDİ ALDILAR
 
Kasım ayının genel itibariyle emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir ay olduğuna da dikkat çeken Memiş, ''Kasım’da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu. Almanya, Amerika, Çin ve Rusya’dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunu söyleyebiliriz. Küresel piyasada yatırımcılar, altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldılar.'' dedi.

KALICI OLMAYACAK
 Kovid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığının Mart ayından sonra tekrar görüldüğüne de değinen Memiş, güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiğini ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmediğini ifade etti.
 
İYİ ALIM FIRSATLARI SUNUYOR
 
Virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar, teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran’da artan jeopolitik riskler, düşük faiz politikalarının devam ediyor olması gibi nedenlerin altın fiyatlarında yükselişleri destekleyeceğini düşündüğünü de aktaran Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
 
''Ondan sebep bu seviyeler altın yatırımcılarına iyi alım fırsatları sunduğunu söyleyebilirim. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.765-1.880 dolar aralığını takip ediyorum. 1.765 dolar seviyesi test edildiğinden yükselişlerde 1.880 dolar seviyesini bekliyor olacağım. Düşüş veya yükselişlerin sürebilmesi için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. 1.765 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler kademeli olarak 1.720-1.680 ve 1.650 dolar seviyesine kadar sürebilir. 1.880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişler kademeli olarak 1.900-1.925 ve 1.975 dolar seviyesine kadar devam edebilir.''
 
2021'İN İLK ÇEYREĞİNE DİKKAT: GRAM ALTIN 420 LİRANIN ALTINA İNEBİLİR
 
Altının ons fiyatında 2021 yılının ilk çeyreğinde tekrardan sert satışların yaşanabileceğini de öngördüğünü dile getiren Memiş, ''Çünkü salgında 2.dalga bittikten sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), onaylanmış bir aşıyı açıklayabilir ve insanlar üzerinde kullanılmaya başlanabilir. Kısıtlamaların kalması, ekonomide hızlı toparlanma, psikolojik etken gibi nedenler yatırımcıların tekrar güvenli limanlardan uzaklaştırarak riskli varlıklara yönelmesine neden olabilir. O zaman altın fiyatlarındaki satışların daha hızlı ve uzun olacağını öngörüyorum. Bu öngörümün gerçekleşirse yatırımcısı satış için bir fırsat yakalamış olacak. O zaman altının ons fiyatında 1.650 dolar, altının gram fiyatında 420 lira seviyelerinin altına sarkmaları bekliyor olacağım. Bu sert düşüşlerde altın pozisyonu olan yatırımcısı, panik satışı yapmamalı. Kendine zaman tanımalı. Kısa vade altın fiyatlarında hızlı bir toparlanma görebiliriz. Bu ortamda TL ile fırsat kollayan yatırımcısı, düşüşleri fırsat olarak görmeli.'' dedi.
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 468,08
SATIŞ: 468,08
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 758,10
SATIŞ: 766,80
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.516,10
SATIŞ: 1.533,60
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.964,79
SATIŞ: 3.023,34
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.071,00
SATIŞ: 3.116,00
 
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