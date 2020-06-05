AKINCILAR TEKNİK SERVİSTE LAZER İLE DEĞİŞİM DÖNEMİ BAŞLADI

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Isparta'da telefon tamiri alanında profesyonel hizmet veren Akıncılar Teknik Serviste lazer kesim ile cam ve ekran değişimi uygulaması başladı.Isparta Akıncılar Teknik Servis lazer kesim sistemi ile telefonun içi açılmadan cam ve ekran değişimi yapıyor. Örneğin bu İPhone telefon modellerinde X, Xs, Xs max, 8, 8 Plus arka cam degişimi telefonunuzun içi açılmadan yapılmaktadır.Isparta'da Akıncılar Teknik Servis , tüm akıllı telefon cihazları için güvenilir bir cep telefonu tamir servisidir. Teknisyenler, Apple iphone, Samsung, Huawei, Oppo, HTC, OnePlus ve diğer model mobil cep telefonu onarımları konusunda kapsamlı bir tecrübeye ve üst düzey tamir ekipmanlarına sahiptir.Belediye işhanı kat: 1 No:182