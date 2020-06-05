Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavı öncesi okullarda incelemelerde bulundu.MEM'den konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi.''İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı öncesinde Kuleönü, Aliköy Küçük Hacılar, BüyükHacılar ve Sav ortaokullarında incelemelerde bulundu. Yapılan hazırlıklar ve çalışmalarla ilgili okul yöneticilerinden bilgi alarak hazırlıkları yerinde takip etti. Ayrıca Sav Gazi Gürelli İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesini de ziyaret ederek bu okullarımızda da incelemelerde bulundu.''