Son dakika: Benzin ve motorine gelen zamlar sonrası şimdi de indirim haberi geldi!

Rusya-Ukrayna savaşı, brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya sebep olurken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri birbiri ardına geliyor. Benzinden ve motorine yapılan zamların ardından şimdi de indirim haberi geldi...



Son dakika haberi... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ZAM GELDİ



Gece yarısı itibariyle motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.



27 OCAK'TA BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

[Son dakika: Benzin ve Motorine yeni indirim geliyor] Son dakika: Benzin ve Motorine yeni indirim geliyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.