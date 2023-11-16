TÜRKİYE TAPU UYGULAMASI İLE TAPU İŞLEMLERİNDE DEVRİM: 2024 YILINDA HAYATA GEÇİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerini hızlandırmak ve dijitalleştirmek adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. "Türkiye Tapu" uygulaması, 2024 yılının sonunda hayata geçirilecek.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların bir parçası olarak, vatandaşların tapu işlemlerini fiziki ortama ihtiyaç duymadan gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması, önceki dönemde başlatılmış ve hızla yaygınlaşmıştı. e-Devlet üzerinden yapılan evrak işlemlerini içeren sistem, günlük işlem sayısını 200 bine kadar çıkarmıştı.

"Türkiye Tapu" uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte, tapu işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Bu dijitalleşme, vatandaşların tapu sahibi olma süreçlerini kolaylaştırarak bürokratik işlemleri minimize edecek.

Noterlikler aracılığıyla gerçekleştirilebilen tapu satış işlemleri, "Türkiye Tapu" uygulamasının devreye girmesiyle birlikte daha da geniş bir dijital alana taşınacak. Bu adım, tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir bir hizmet sunmayı hedefliyor.