Motorine büyük indirim! Dolar ve petroldeki düşüş etkili oldu!



Brent petrol ve dövizdeki ciddi düşüş sonrası motorinde indirim kararı alındı.



Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatında 2.50 lira indirim yapılması öngörülüyor.



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİN'DE BÜYÜK İNDİRİM

29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.



BENZİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

