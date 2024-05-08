Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Isparta Valiliği'nin öncülüğünde, "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında oluşturulan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, bugün Orman Bölge Müdürlüğü'nde Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı. Komisyona, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, kolluk kuvveti temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.Toplantının açılışında konuşan Vali Baruş, orman yangınlarının önemine vurgu yaparak, erken müdahalenin ve kurumlar arası koordinasyonun kritik olduğunu belirtti. Baruş, "Son yıllarda ortalama sıcaklıkların yükselmesi ve kuraklık sebebiyle orman yangınları bakımından kritik süreçlerden geçiyoruz. Türkiye, her yıl on binlerce hektar arazisini orman yangınlarında kaybediyor. Orman yangınlarının daha başlangıçta etkin bir müdahale ile söndürülmesi çok büyük önem arz ediyor. Bunun için de bu komisyonda görevli tüm kurumlarımızın çok etkin bir iş birliği yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.Vali Baruş'un ardından, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında Isparta'da meydana gelen orman yangınları ve olası yangınlarda kurumların vereceği destekleri gösteren bir sunum gerçekleştirildi.Komisyon toplantısından sonra valilik tarafından bu yıl ormanlarda uygulanacak yasaklarla ilgili bir genelge yayınlanacak. Ormanlık alanlardaki yapılması yasak davranışlar da tarif edilecek.Bu önemli toplantının ardından, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde tüm kesimlerin iş birliği yapması ve vatandaşların duyarlılığının artırılması önem arz etmektedir.