

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bülteni 20.01.2020



Konu :İdlib İnsani Yardım Kampanyası



İdlib bölgesinde 2019 yılında yapılan saldırılarda yaklaşık 180 bin aile (900 bin kişi) yerlerinden edilmiş olup İdlib Merkezi, Kuzeyi ve sınırımıza yakın bölgelere doğru göç etmişlerdir. 1 Aralık 2019 tarihinden günümüze kadar ise toplamda 312 bin kişi yerlerinden edilmiş olup bu kişilerin % 76'sı kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgedeki insanlar başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu minvalde bölgede yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatılan "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız"



