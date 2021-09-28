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AEDAŞ'ın desteğiyle enerji sektörü 94 'yıldız' kazandı

AEDAŞ'ın desteğiyle enerji sektörü 94 'yıldız' kazandı
ISPARTA
G.Tarihi: 28.09.2021 17:36
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
AEDAŞ’ın desteğiyle enerji sektörü
94 ‘yıldız’ kazandı
 
 
Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında AEDAŞ’ın desteğiyle Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayata geçirilen Yüksek Gerilim Dalı’na, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında, 37 öğrenci daha katıldı. Yeni ‘yıldızlar’ ile birlikte Antalya’da projeye dâhil olan toplam öğrenci sayısı da 94’e ulaştı.
 
 
Pandemi nedeniyle 1,5 yıl gibi uzun bir aranın ardından okullarda yeniden yüz yüze eğitim başlarken elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirilen Enerjinin Yıldızları Projesi’ne ‘yeni yıldızlar’ eklendi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüyle;  Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) arasında 2018 yılında imzalanan protokolün ardından Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı’nın tercih dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 37 yeni öğrenci daha Yüksek Gerilim Dalı’nı seçerken Antalya’da Enerjinin Yıldızları Projesi’ne dâhil olan toplam öğrenci sayısı da 94’e ulaştı.
 
“MEZUN OLANLARA KAPIMIZ AÇIK”
Enerjinin Yıldızları Projesi ile ‘mesleğe gönül verenlerin’ sayısının her geçen gün daha da arttığını söyleyen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Proje kapsamında çocuklarımızın uygulamalı eğitim alabilmelerini sağlamak için 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nı kurarak devreye aldık. Zorlu bir meslek dalı olmasına karşın ilk yıldan itibaren gördüğümüz ilgi bizi mutlu ederken sektörün geleceğe yönelik umutlarımızı da artırdı. 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde şirket olarak her adımda gelecekteki meslektaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Yüksek Gerilim Dalı’nı seçen öğrencilerimize eğitimleri devam ederken burs ve staj imkânı, mezun olduktan sonra şirketimizde işe başlama fırsatı sunuyoruz. Mezun arkadaşlarımıza AEDAŞ olarak kapımız her zaman açık” değerlendirmesinde bulundu. 
 
15 ÖĞRENCİYE TOPLAM 85 BİN TL BURS VERİLDİ
Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih edenler, elektrik piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatına sahip oluyor.  Ayrıca başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere eğitim-öğretim hayatı boyunca AEDAŞ tarafından burs veriliyor.  Bugüne kadar burs almaya hak kazanan 15 öğrenciye AEDAŞ tarafından verilen toplam burs 85 bin TL’ye ulaşmış durumda.
 
EDİTÖRE NOT:
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüyle;  Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) arasında 27 Haziran 2018’de Mesleki Eğitim İşbirliği protokolüne imza atılmasının ardından İstanbul, Antalya ve Sivas’ta projeye uygun 3 okul belirlendi.
Bu çerçevede İstanbul Avrupa Yakası’nda Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas’ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önce sektörün ihtiyaç duyduğu ‘Yüksek Gerilim Dalı’ bölümü açıldı. Ardından da öğrencilerin uygulamalı eğitim için 3 dağıtım şirketi tarafından  ‘Yüksek Gerilim Dalı Laboratuvarı’ kuruldu. Avrupa Birliği(AB) standartlarına sahip laboratuvarlar 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirilirken söz konusu 3 okulda toplam 63 öğrenci Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih etti. 2018-2021 itibarıyla ise bu bölümü tercih eden öğrenci sayısı 94’ü Antalya’da olmak üzere toplam 251’e ulaştı.
 
 
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