Sütçüler’e Yakışmayan Görüntü

"Kent Ormanı Seyir Terası Onarım Bekliyor"

G.Tarihi: 01.06.2026 13:33
Bir zamanlar ziyaretçilerin uğrak noktası olan Sütçüler Kent Ormanı Seyir Terası, bugün harabeye dönen görüntüsüyle dikkat çekiyor. İlçenin eşsiz manzarasını izleme imkânı sunan terasın yeniden onarılarak turizme kazandırılması isteniyor.

Isparta'nın doğa turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Sütçüler Kent Ormanı'nda bulunan seyir terası, yıllar içinde yaşanan yıpranma ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Bir dönem ilçeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan ve Sütçüler'in eşsiz doğa manzarasını panoramik olarak izleme imkânı sunan terasın mevcut hali görenleri üzüyor.

Bir Zamanlar İlçenin Gözde Noktasıydı

2006 yılında yapılan seyir terası, uzun yıllar boyunca hem vatandaşların hem de doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.

Sütçüler Kent Ormanı içerisinde yer alan yapı, bölgenin doğal güzelliklerini yüksekten izleme fırsatı sunarken, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği noktalar arasında bulunuyordu.

Şimdiki Hali Üzüyor

Yakın tarihte çekilen görüntülerde ise seyir terasının büyük bölümünün yıkıldığı, ahşap taşıyıcı sistemlerin çöktüğü ve yapının kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Bazı bölümlerde ciddi yapısal hasar oluştuğu dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler güvenlik açısından da risk oluşturuyor.

Bir zamanlar manzara izlemek için kullanılan alanın bugün harabe görüntüsü vermesi, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Turizm Potansiyeli İçin Önemli Bir Nokta

Sütçüler son yıllarda doğa turizmi, Yazılı Kanyon, Adada Antik Kenti ve zengin doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor.

Kent Ormanı içerisinde bulunan seyir terası da bu turizm zincirinin önemli halkalarından biri olarak görülüyor.

Vatandaşlar, mevcut yapının yeniden projelendirilerek onarılmasını, çevre düzenlemesinin yapılmasını ve alanın tekrar ziyaretçilere açılmasını talep ediyor.

Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

İlçe sakinleri ve doğaseverler, yıllarca hizmet veren bu yapının tamamen yok olmadan önce restore edilmesini istiyor.

Seyir terasının yeniden ayağa kaldırılmasının hem ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını hem de Kent Ormanı'nın cazibesini artıracağını belirten vatandaşlar, ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını bekliyor.

Sütçüler'in doğal güzelliklerine yakışır bir düzenleme yapılması halinde bölgenin yeniden ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olabileceği ifade ediliyor.

 

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta'da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
