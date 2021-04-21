80 ÇEŞİT ÇİÇEK VE BİTKİ TÜRÜ YETİŞTİRİLİYOR.

Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi çalışmalarıyla halkın takdirini kazanmaya devam ediyor. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir’in tüm park ve bahçeleri güzelleşmeye devam ediyor.Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekiplerince, ilçedeki orta refüjler başta olmak üzere, parklar bahçeler ve mahalle aralarındaki yeşil alanlar yaza hazırlanıyor. Çeşitli türlerde bitkilerin ekim ve dikiminin yapıldığı yeşil alanlarda, rengarenk çiçekler de kendisini göstermeye başladı.Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Biriminde toplam 38 personelle yaz ve kış çalışmalar yapılıyor. Bu birimde yaklaşık 80 çeşit çiçek ve bitki türü yetiştiriliyor.Eğirdir Belediyesi Pak Bahçeler Birimi sorumlusu Mustafa GÜNGÖR öncülüğünde yaz hazırlık çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları da devam ediyor. Sahil şeridinden Pınar Pazarı’na kadar olan yaya kaldırımlarında yabani ot ilaçlama çalışmaları da yapılıyor.Ayrıca Koronavirüs salgını sebebiyle dezenfektan çalışmalarının yanı sıra tüm birimlerin ve halkın yardımına koşan Park ve Bahçeler Birimi personelleri büyük alkış ve takdir alıyorlar.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)