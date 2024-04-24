SGK, Erken Emeklilik İmkanını Genişletti: İşte Eklenen Meslekler!
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), erken emeklilik hakkı tanınan meslekler listesini genişletti. Bu güncelleme ile birlikte, belirli meslek gruplarında çalışanlar, emeklilik hakkını daha erken elde edebilecekler.
Daha önce 18 meslekten oluşan erken emeklilik listesi, SGK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte 45 mesleği kapsayacak şekilde genişletildi.
Ağır iş koşullarında çalışanlar ve yıpranma payının fazla olduğu mesleklerde çalışan vatandaşlar, belirlenen prim ve sigortalılık yılı şartlarını sağladıklarında erken emeklilik başvurusunda bulunabilecekler. Bu sayede, belirli bir yaşa ulaşmadan önce emekli olma hayali kuranlar, bu haktan yararlanabilecekler.
SGK'nın güncel erken emeklilik olabilecek meslekler listesi şu şekildedir:
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), erken emeklilik hakkı tanınan meslekler listesini genişletti. Bu güncelleme ile birlikte, belirli meslek gruplarında çalışanlar, emeklilik hakkını daha erken elde edebilecekler.
Daha önce 18 meslekten oluşan erken emeklilik listesi, SGK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte 45 mesleği kapsayacak şekilde genişletildi.
Ağır iş koşullarında çalışanlar ve yıpranma payının fazla olduğu mesleklerde çalışan vatandaşlar, belirlenen prim ve sigortalılık yılı şartlarını sağladıklarında erken emeklilik başvurusunda bulunabilecekler. Bu sayede, belirli bir yaşa ulaşmadan önce emekli olma hayali kuranlar, bu haktan yararlanabilecekler.
SGK'nın güncel erken emeklilik olabilecek meslekler listesi şu şekildedir:
- Toplum sağlığı teknisyenleri
- Eczacılar
- Diş doktorları
- Doktorlar
- Ebeler
- Hasta bakıcılar
- Hemşireler
- Cam atölyeleri ile fabrikalarında çalışanlar
- Döküm fabrikası çalışanları
- Alüminyum fabrikası işçileri
- Çimento fabrikasında çalışanlar
- İhtiyat pilotları
- Termik santral çalışanları
- Basın ve gazetecilik işi yapanlar
- İtfaiye ve yangın söndürme personelleri
- TBMM üyeleri
- Ceza infaz kurumu çalışanları
- Su altında çalışılan meslekler
- Kurşun ve arsenik işleri yapanlar
- TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) personelleri
- Emniyet çalışanları
- Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri
- Radyoaktif işlerde çalışanlar
- Cıva üretim işlerinde çalışanlar
- Demir ve çelik fabrikası işçileri
- Madencilik ve yer altı işlerinde çalışanlar
- Asit üretimi atölye ve fabrikalarında çalışanlar
Bu mesleklerde çalışanların, belirli bir prim süresini karşılayarak ve ek yıpranma hakkından faydalanarak erken emekli olmaları mümkündür. Emeklilik hesaplamalarını SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapmaları önerilir.