SGK, Erken Emeklilik İmkanını Genişletti: İşte Eklenen Meslekler!

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), erken emeklilik hakkı tanınan meslekler listesini genişletti. Bu güncelleme ile birlikte, belirli meslek gruplarında çalışanlar, emeklilik hakkını daha erken elde edebilecekler.

Daha önce 18 meslekten oluşan erken emeklilik listesi, SGK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte 45 mesleği kapsayacak şekilde genişletildi.

Ağır iş koşullarında çalışanlar ve yıpranma payının fazla olduğu mesleklerde çalışan vatandaşlar, belirlenen prim ve sigortalılık yılı şartlarını sağladıklarında erken emeklilik başvurusunda bulunabilecekler. Bu sayede, belirli bir yaşa ulaşmadan önce emekli olma hayali kuranlar, bu haktan yararlanabilecekler.

SGK'nın güncel erken emeklilik olabilecek meslekler listesi şu şekildedir:

Toplum sağlığı teknisyenleri

Eczacılar

Diş doktorları

Doktorlar

Ebeler

Hasta bakıcılar

Hemşireler

Cam atölyeleri ile fabrikalarında çalışanlar

Döküm fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası işçileri

Çimento fabrikasında çalışanlar

İhtiyat pilotları

Termik santral çalışanları

Basın ve gazetecilik işi yapanlar

İtfaiye ve yangın söndürme personelleri

TBMM üyeleri

Ceza infaz kurumu çalışanları

Su altında çalışılan meslekler

Kurşun ve arsenik işleri yapanlar

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) personelleri

Emniyet çalışanları

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri

Radyoaktif işlerde çalışanlar

Cıva üretim işlerinde çalışanlar

Demir ve çelik fabrikası işçileri

Madencilik ve yer altı işlerinde çalışanlar

Asit üretimi atölye ve fabrikalarında çalışanlar

Bu mesleklerde çalışanların, belirli bir prim süresini karşılayarak ve ek yıpranma hakkından faydalanarak erken emekli olmaları mümkündür. Emeklilik hesaplamalarını SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapmaları önerilir.